Tragedia durante una battuta di caccia in Alta Irpinia. Un 65enne di Monteforte Irpino è deceduto, con molta probabilità stroncato da un malore. È accaduto verso le 19 in una zona impervia del Comune di Calitri. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale Stazione e personale medico del 118 che non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Su disposizione del medico legale la salma è stata trasferita all'obitorio dell'ospedale di Sant'Angelo dei Lombardi. Indagini in corso per fare piena luce sull’accaduto. © RIPRODUZIONE RISERVATA