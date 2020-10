Tragedia a Zungoli. Un uomo di 65 anni originario di Matera è stato trovato privo di vita all'interno di un'abitazione del piccolo paese della provincia di Avellino. Sono stati i parenti dalla Basilicata a lanciare l'allarme, non riuscendo a mettersi in contatto con il proprio congiunto. Di qui la richiesta di aiuto. Quando sono arrivati soccorritori e forze dell'ordine era ormai troppo tardi. Il decesso sarebbe stato provocato da un malore. Indagini per fare piena luce. Ma la morte per cause naturali appare ormai scontata. Sconcerto nella piccola comunità irpina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA