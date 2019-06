Giovedì 13 Giugno 2019, 19:38

Si è tolta la vita impiccandosi nella sua camera da letto. Una giovane di 28 anni studentessa universitaria ha deciso di farla finita. La tragedia è avvenuta a Lacedonia questa mattina intorno alle 12. A fare la terribile scoperta la mamma della ragazza. Immediati i soccorsi. I sanitari giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sono intervenuti anche i carabinieri della locale Stazione che indagano per capire le cause alla base del disperato gesto. La salma della 28enne è stata restituita ai familiari.