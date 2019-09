Mercoledì 25 Settembre 2019, 14:38

Dramma sul lavoro in Irpinia. Un uomo è morto in un’azienda di Quindici, nel Vallo Lauro. I carabinieri sono intervenuti all'interno di un deposito di nocciole a seguito dell’incidente, allertate dalle altre persone presenti al momento della tragedia. A perdere la vita un 69enne di Moschiano, impegnato nelle operazioni di carico. Indagini in corso da parte dei carabinieri della Compagnia di Baiano per accertare la dinamica dell’incidente. Choc nell’intero Vallo Lauro non appena si è diffusa la notizia del tragico episodio.