Tragedia in una contrada di Montecalvo Irpino. Un 42enne è stato trovato privo di vita all’interno della sua abitazione. Da qualche giorno non aveva dato più sue notizie. Sono stati i vicini ad allertare i soccorsi e le forze dell’ordine. Poi la macabra scoperto. Forse il 42enne, che aveva problemi di tossicodipendenza, era morto da qualche giorno. Era rientrato da poco a Montecalvo Irpino dalla Svizzera, dove aveva trovato lavoro. La Procura della Repubblica di Benevento, competente per territorio, ha fatto intervenire sul posto il medico legale. © RIPRODUZIONE RISERVATA