Dramma a Montoro, 56enne trovato morto nella sua auto

È stato trovato cadavere nella sua auto a poca distanza dalla sua abitazione. L'episodio a Montoro in via Marconi. Sono stati alcuni passanti ad accorgersi della presenza dell'uomo, un 56enne del posto, ormai senza vita. La vettura era ferma in strada. Quando le persone si sono avvicinate per capire cosa fosse accaduto si sono accorti che l'uomo non reagiva. Di qui è stato lanciato l'allarme. Allertati i Carabinieri. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Compagnia di Solofra. Gli uomini del capitano Gianfranco Iannelli hanno avviato subito accertamenti per verificare l'accaduto. Giunti anche i sanitari del 118. Purtroppo nonostante i tentativi, per l'uomo non c'è stato più nulla. È stato stroncato da un infarto fulminante. Dopo gli opportuni accertamenti, la salma è stata liberata e consegnata alla famiglia. Un dramma che ha sconvolto parenti e amici.