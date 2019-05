Sabato 4 Maggio 2019, 11:17

Tragedia sfiorata questa mattina a Baiano. Solo una serie di circostanze fortuite ha evitato conseguenze ben peggiori. Due vetture si sono scontrate lungo via Nazionale delle Puglie, finendo la loro corsa sul marciapiede dopo aver sfondato le protezioni davanti all'ingresso della villa. Nell'impatto sono rimaste ferite due persone, entrambe a bordo dei veicoli. Al momento dell'incidente non vi erano pedoni. I due feriti sono stati trasportati dai sanitari del 118, presso l'ospedale Moscati di Avellino per le cure del caso. I veicoli incidentati sono stati messi in sicurezza dai vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino.