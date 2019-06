Martedì 18 Giugno 2019, 17:16

Una vettura è finita in una scarpata lungo il raccordo autostradale Avellino-Salerno, nel territorio del comune di Montoro. Il veicolo ha compiuto un volo di alcuni metri prima di schiantarsi. Il giovane alla guida è rimasto ferito. Immediato il trasporto all’ospedale Moscati di Avellino. L’incidente è avvenuto intorno alle 15. Sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale per trarre in salvo il giovane e per recuperare l’auto. E’ stato necessario l’utilizzo dell’autogru. Il traffico ha subito pesanti rallentamenti.