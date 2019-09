Martedì 17 Settembre 2019, 21:03

Incidente stradale a Mirabella Eclano. A seguito dell'impatto un camion è finito contro una rimessa agricola di fianco a un'abitazione. Il sinistro si è verificato sulla SS90 delle Puglie alla frazione Calore. Per cause in corso di accertamento, una Fiat Stilo si è scontrata con il mezzo pesante che ha terminato la corsa contro una rimessa agricola adiacente a un’abitazione. Sul posto, oltre ai carabinieri della locale Compagnia, è intervenuto personale sanitario del 118 che ha medicato l'autista del mezzo pesante e trasportato all'ospedale di Benevento il conducente dell'auto. Temporaneamente chiusa la strada, con deviazione del traffico su vie alternative.