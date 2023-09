Solofra: dramma della solitudine, 53enne era morto da tre giorni

Dramma della solitudine a Solofra. Un uomo di 53 anni è stato trovato cadavere all’interno del suo appartamento in via Francesco Guarino. Sono stati i vicini e gli amici a lanciare l’allarme, in considerazione della prolungata assenza del 53enne.

Sono stati i vigili del fuoco, una volta dentro l’abitazione, a fare la macabra scoperta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i sanitari del 118 e il medico legale. Il 53enne è spirato per cause naturali. La salma, dopo gli accertamenti necessari, è stata restituita ai familiari per i funerali. Con molta probabilità l’uomo era morto da almeno tre giorni.