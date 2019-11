© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da tre giorni I suoi familiari non avevano più notizie. Una donna di 89 anni è stata trovata priva di vita all’interno della sua abitazione in via Fontananuova ad Ariano Irpino. Sono stati i vigili del fuoco del distaccamento locale a entrare nell'appartamento e fare la triste scoperta. Sul posto sono intervenuti anche gli del commissariato di polizia. Sono stati eseguiti anche accertamenti medico legali sul corpo dell'anziana che hanno confermato le cause naturali del decesso. La salma è stata subito liberata e consegnata ai familiari per i funerali.