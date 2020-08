Taglio dei nastro questa mattina mattina per "Drive in rosa" sull'altopiano del Laceno. L'iniziativa, organizzata dal medico Carlo Iannace con le associazioni Amdos e Amos dell'Irpinia, ha l'obiettivo di promuovere la prevenzione per combattere i timori. Una giornata di confronto, musica, teatro, nel rispetto delle restrizioni per il Coronavirus. A tagliare il nastro la presidente del consiglio regionale, Rosa D'Amelio, il vicepresidente della giunta regionale, Fulvio Bonavitacola, il sindaco di Bagnoli Irpino, Anna Teresa Di Capua e lo stesso Iannace. Presenti centinaia di persone, tanti gli amministratori. © RIPRODUZIONE RISERVATA