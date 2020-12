Preso pusher dopo un inseguimento da film. Arrestato in Irpinia un 40enne pregiudicato dagli agenti della Squadra Mobile. Le manette sono scattate lungo la strada tra Avellino e Contrada. Il 40enne non si è fermato all'alt dei poliziotti, ha ingranato la marcia ed è fuggito via. Ma gli agenti sono riusciti ad acciuffarlo. Durante la fuga il pregiudicato ha lanciato un involucro con 14 dosi di cocaina e 19 grammi della stessa sostanza ancora da confezionare. La droga è stata recuperata. Il pregiudicato è finito in carcere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA