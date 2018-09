Sabato 22 Settembre 2018, 14:08

Un uomo di 40 anni è finito in manette ad Ariano Irpino. È accusato di spaccio di droga. I carabinieri lo hanno sorpreso sotto la sua abitazione in atteggiamento sospetto. All’esito della perquisizione personale, nella tasca della tuta che indossava, i militari hanno rinvenuto due dosi di hashish e qualche decina di euro. A seguito della successiva perquisizione domiciliare, all’interno di un marsupio custodito in un cassetto della sua camera da letto, sono stati trovati circa 30 grammi di cocaina ed altrettanti di hashish, il tutto sottoposto a sequestro insieme a due bilancini, due coltelli e alla somma di 355 euro, probabile provento dell’illecita attività di spaccio.