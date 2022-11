Lacedonia: droga sul bus della scuola, era nascosta sotto un sedile

A scuola con la droga. Nel piazzale di un istituto superiore di Lacedonia, i Carabinieri hanno rinvenuto, occultati sotto un sedile dell’autobus di linea utilizzato da studenti provenienti dal Foggiano, uno spinello e un involucro contenente circa 2 grammi di hashish che probabilmente i detentori avevano nascosto per non esserne trovati in possesso all’eventuale controllo da parte dei Carabinieri.

La droga è stata scoperta dai militari con il supporto prezioso dell’unità cinofila. Setacciate anche l’area circostante la scuola di Lacedonia.