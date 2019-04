Lunedì 15 Aprile 2019, 20:26 - Ultimo aggiornamento: 15-04-2019 20:42

La droga in camera da letto. I sospetti hanno trovato conferme. I carabinieri hanno scovato a casa di un 25enne di Avella, che già era monitorato in quanto ritenuto possibile obiettivo di interesse alla lotta al fenomeno dello spaccio, circa 30 grammi di hashish. Quando i carabinieri hanno bussato alla porta, il giovane ha tentato di convincerli al fine di farli desistere dal proseguire l’attività di verifica. La successiva perquisizione ha permesso di trovare la sostanza. La droga è stata sottoposta a sequestro e per il 25enne è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.