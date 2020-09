Preso con la droga a 17 anni. I carabinieri della Compagnia di Solofra hanno arrestato un minorenne del Serinese. I militari hanno trovato nella sua abitazione circa mezzo etto di marijuana occultata in cucina, nonché di tre piante di canapa indiana in fase di essicazione all’interno della cantina. Gli elementi raccolti hanno consentito ai Carabinieri della Compagnia di Solofra di delineare un preciso quadro indiziario che, d’intesa con la Procura della Repubblica per i Minorenni di Napoli, ha fatto scattare le manette. © RIPRODUZIONE RISERVATA