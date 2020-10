Manette per un 19enne trovato in casa con la droga. E’ stato scovato dai carabinieri della locale compagnia. I fatti si sono svoti nella serata di ieri a Solofra. La pattuglia era impegnata nell’ambito di un quotidiano servizio di perlustrazione quando all’occhio dei militari non è passato inosservato l’atteggiamento sospetto assunto dal giovane quando ha notato gli uomini in divisa. Il ragazzo è stato sottoposto a perquisizione personale. Nelle sue tasche sono stati rinvenuti 11 pezzi di hashish e una ventina di euro. La successiva perquisizione eseguita presso l’abitazione del 19enne ha permesso di rinvenire un panetto di analoga sostanza stupefacente ed altri pezzi pronti allo spaccio, tre bilancini di precisione, coltelli e materiale vario utile al confezionamento delle dosi, il tutto occultato sia nell’armadio della sua camera che in un mobile del garage. Di qui, l’arresto.

