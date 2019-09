Sabato 28 Settembre 2019, 10:39

Blitz antidroga in Valle Caudina. In manette questa notte sono finiti quattro corrieri della droga che da Napoli trasportavano la sostanza stupefacente in provincia di Avellino per rifornire tutti i comuni della zona della Valle Caudina. L'operazione è stata compiuta questa notte dai carabinieri della Compagnia di Avellino hanno dato esecuzione a quattro misure coercitive, emesse dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino su richiesta della locale Procura della Repubblica, per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti.