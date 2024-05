Massiccio servizio straordinario di controlli contro lo spaccio e i furti tra capoluogo e hinterland. In campo decine di carabinieri - sia in divisa sia in borghese - della Compagnia di Avellino tra i comuni di Pratola Serra, Prata Principato Ultra e Tufo.

I numerosi posti di controllo (anche a doppio senso di marcia) hanno permesso di identificare gli occupanti di un centinaio di veicoli, molti dei quali, avendo destato sospetto per il loro comportamento, sono stati sottoposti a perquisizione.

APPROFONDIMENTI Sant'Angelo dei Lombardi, ingerisce 6 ovuli di droga, detenuto scoperto da Tyson Avellino, confezionava cocaina nel retrobottega: arrestato Avellino, Caso Gianluca Festa, c’è un testimone che da un anno parlava coi carabinieri

Due gli automobilisti sanzionati per gravi violazioni al Codice della Strada, con contestuale fermo amministrativo del veicolo. Un 20enne di Tufo, sorpreso in possesso di 25 grammi di hashish, è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino, per detenzione di sostanze stupefacenti. La droga è stata sottoposta a sequestro.