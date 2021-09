Preso mentre vende droga nel suo paese, arrestato 25enne

Sorpreso a spacciare in paese, un 25enne di San Michele di Serino è finito in manette. I Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Solofra hanno tratto in arresto un 25enne, già noto alle forze dell’ordine per reati in materia di stupefacenti. I militari, durante un appostamento, hanno notato il giovane cedere hashish a un altro ragazzo.

A quel punto sono intervenuti e hanno bloccato il 25enne. Nel corso della perquisizione hanno rinvenuto altra droga. La sostanza è stata sottoposta a sequestro e, su disposizione della Procura della Repubblica di Avellino, per il ragazzo è scattato l’arresto. Il giovane assuntore è stato invece segnalato alla Prefettura.