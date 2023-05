Droga e manganelli artigianali scoperti nel carcere di Avellino

Sequestro di droga e manganelli artigianali nel carcere di Avellino, dove la scorsa settimana si è registrata una rivolta dei detenuti. In un’intercapedine sono stati rinvenuti sette panetti di hashish, tre manganelli in legno ricavati dai piedi di un tavolino e un caricabatteria. Sono stati scoperti dagli agenti della Polizia Penitenziaria. La Fp Cgil per la Polizia Penitenziaria, con i dirigenti Orlando Scocca e Mirko Manna evidenziano la brillante e operazione e sollecitano il potenziamento del servizio cinofili, oltre a una serie di interventi per evitare i traffici dietro le sbarre.