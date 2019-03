Venerdì 15 Marzo 2019, 19:16

Aveva nascosto la droga sotto la mangiatoia dei muli, ma i carabinieri con le unità cinofile hanno scoperto tutto. In manette è finito un 38enne di Volturara Irpina. I militari avevano prima perquisito la sua abitazione, non trovando nulla. Poi si sono recati nel casolare. Qui hanno rinvenuto circa 400 grammi marijuana nascosta sotto la mangiatoia dei muli. La droga è stata sottoposta a sequestro insieme a 23 cartucce per fucile illegalmente detenute. Il 38enne, già noto alle forze dell’ordine, è finito ai domiciliari.