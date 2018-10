Mercoledì 31 Ottobre 2018, 16:38

Droga nascosta sotto la mattonella in classe. E' stata scoperta un istituto scolastico di Montoro. Nello stesso plesso i carabinieri, supportati dalle unità cinofile, hanno trovato hashish e marijuana. Nei guai due ragazzi di 17 e 14 anni segnalati alla Prefettura. I carabinieri hanno recuperato alcuni pezzetti di hashish, gettati da altri giovani consumatori prima di allontanarsi per evitare di essere beccati. Indagini in corso per risalire ai responsabili.