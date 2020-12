Padre e figlio di San Martino Valle Caudina arrestati per droga dai carabinieri. I due, di 53 e 23 anni, sono stati trovati in possesso di sostanze stupefacenti. Nel corso di una perquisizione nella loro abitazione, i militari hanno trovato all’interno di un cassetto in ferro, occultato nel rivestimento di piastrelle della parete laterale della veranda con sistema di apertura telecomandato alimentato da corrente elettrica, 4 buste in cellophane con all’interno 370 grammi di marijuana, altri due involucri con 7,70 grammi di cocaina. E ancora: un bilancino di precisione, un mini telefono cellulare, un coltello a serramanico e oltre duemila euro in contanti. Per i due sono scattati le manette.

