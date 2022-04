Droga negli slip destinata al marito detenuto nel carcere irpino: presa

Ha tentato di portare droga al convivente detenuto nel carcere di Avellino, ma è stata arrestata. Individuata grazie a un pastore belga, Malinois. A dare notizia dell'operazione il sindacalista della Sappe, Emilio Fattorello, che spiega: «La donna aveva nascosto nelle parti intime circa 100 grammi di hashish, per incontrare a colloquio il convivente detenuto».

Donato Capece, segretario del Sappe, chiede un rafforzamento delle misure anti-droga: «Auspico che l’amministrazione penitenziaria promuova momenti di formazione e aggiornamento professionale per il personale di polizia penitenziaria di tutta la regione, in particolare sui temi come quelli del contrasto all’introduzione di droga e telefonini cellulari in carcere»