Il cane antidroga fiuta l'hashish nella cintura di un accappatoio nel carcere di Avellino

Droga in un pacco destinato a un detenuto del carcere di Avellino. Il cane Spike dell'unità cinofila della Polizia Penitenziaria della casa circondariale del capoluogo irpino ha scovato 100 grammi di hashish nascosti nella cintura dell'accappatoio che era insieme ad altri indumenti nel pacco indirizzato a un recluso del penitenziario. Indagini in corso. Dal sindacato elogi agli agenti. "Complimenti ai poliziotti di Avellino e al gruppo cinofili del distaccamento di Avellino per la brillante operazione", dichiara Ciro Auricchio segretario regionale del sindacato degli agenti Uspp, che ha reso nota la notizia.