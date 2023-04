Avellino: droga nelle parti intime per portarla al parente detenuto, scoperta e denunciata

Aveva nascosto la droga nelle parti intime per portarla a un parente detenuto nel carcere di Avellino. Una donna è stata scoperta e denunciata.

«E’ stata individuata dalle Unità cinofile di Polizia Penitenziaria nella sala colloqui, mentre tentava di introdurre circa 300 grammi di hashish nella Casa Circondariale, durante la visita ad un parente detenuto», riferisce Orlando Scocca, dirigente FP CGIL Campania per la Polizia Penitenziaria.

«Il cane dell’unità cinofila ha fiutato lo stupefacente nonostante la donna l’avesse nascosto nelle parti intime. I colleghi della Polizia Penitenziaria coordinati dal comandante di Reparto, hanno denunciato la donna e proceduto con i controlli di rito - prosegue - i cinofili della Polizia Penitenziaria sono impiegati quotidianamente per la prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti nel carcere. Controlli estesi anche alle persone giunte in istituto in visita ai propri familiari detenuti».