Giovedì 23 Maggio 2019, 12:00

È stato scarcerato Pasqualino Mastrogiacomo, il 43enne ristoratore di Avellino finito dietro le sbarre del carcere di Bellizzi Irpino nell'ambito dell'operazione condotta dalla Squadra Mobile e coordinata dalla Procura della Repubblica che ha smantellato una rete di spaccio di cocaina e hashish in città. Disposti per lui gli arresti domiciliari.Ieri in serata la decisione del Tribunale del riesame. Mastrogiacomo è stato raggiunto dall'ordinanza del giudice per le indagini preliminari, Marcello Rotondi, che ha disposto il provvedimento restrittivo mentre era a Gaeta dove si era trasferito già da alcuni mesi per svolgere l'attività di cuoco.