Nella mattinata di oggi i carabinieri della Stazione di Cervinara, in provincia di Avellino, in collaborazione con il Nucleo Cinofili di Sarno, ha effettuato un blitz antidroga in un istituto superiore della Valle Caudina, i militari si sono appostati all'esterno nel tentativo di bloccare in flagranza eventuali attività di spaccio per poi attendere l'ingresso dei ragazzi nelle aule.Durante il regolare svolgimento dell'attività didattica, sono partiti i controlli con l'ausilio di Nepal, pastore tedesco antidroga. Nei bagni e all'interno di un'aula sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro alcuni grammi di marijuana . Sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri finalizzati anche all'identificazione dei giovani che poco prima, per evitare di essere scoperti, si sono disfatti della droga.