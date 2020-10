Nasconde droga in casa, scoperto e arrestato dai carabinieri un giovane di Serino. Alle prime luci dell’alba, i militari hanno eseguito una perquisizione nella sua abitazione. Nell’armadio della camera da letto aveva nascosto marijuana e hashish nonché un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento e perfezionamento della propria illecita attività. Rinvenuto anche denaro ritenuto il provento dell’attività di spaccio. D’intesa con la Procura della Repubblica di Avellino, il 35enne, responsabile di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, è stato dichiarato in stato di arresto.

