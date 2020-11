Un 24enne di San Michele di Serino è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Solofra per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il blitz è scattato di notte. I militari dell'Arma, in seguito ad attività info-investigativa hanno perquisito l'abitazione del ragazzo e hanno rinvenuto mezzo etto di marijuana abilmente occultata nel sottoscala. Trovati, inoltre, un bilancino di precisione e materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi di droga. La perquisizione è stata estesa anche sul luogo di lavoro del giovane dove sono stati rinvenuti alcuni grammi dello stesso stupefacente nascosti nell'armadietto. Il 24enne è stato posto ai domiciliari. La sostanza stupefacente, il bilancino e il materiale per il confezionamento sono stati sottoposti a sequestro.

