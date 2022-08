Droga, telefonini e 49mila euro in contanti: in due nei guai in Alta Irpinia

Avevano droga, telefonini, svariate sim card e 49mila euro in contanti. Nei guai sono finiti un 46enne e un 42enne di Lioni. Sono stati bloccati dagli agenti del Commissariato di Polizia di Sant’Angelo dei Lombardi, nel corso di controlli in paese. I poliziotti, dopo aver fermato la vettura dei due, ha deciso per la perquisizione personale e veicolare.

APPROFONDIMENTI FORTUNA Avellino regna al superenalotto: centrato un 5 da oltre 22mila euro L'ASSISTENZA Asl e Moscati, puzzle completo con Conte, Coppola e Di Biase IL CLIMA TROPICALE Nubifragi in Campania, colate di acqua e fango travolgono Monteforte

Ciò ha portato a scoprire 8 capsule in plastica contenenti eroina per un peso complessivo di 7,16 grammi. Successivamente la perquisizione è stata estesa anche all’abitazione in uso al 46enne. Nella casa sono stati trovati 2 capsule in plastica vuote, presumibilmente usate per contenere la sostanza, 1 bilancino di precisone, 10 telefoni cellulari di varie marche corredati di altrettante sim telefoniche di svariati operatori, nonché la somma in contanti, in banconote di vario taglio, per un importo pari a 49.000 euro, in merito alla quale il 46enne, non ha fornito plausibili giustificazioni riguardo il possesso. Condotti in Commissariato sono stati sottoposti agli accertamenti di rito e successivamente denunciati alla Procura della Repubblica di Avellino.