Lunedì 15 Ottobre 2018, 19:56 - Ultimo aggiornamento: 15-10-2018 19:57

Un drone per controllare dal'alto chi inquina, chi fa sversamenti abusivi, chi sorpattutto brucia rifiuti a pochi passi dalle abitazioni emettendo sostanze tossiche in atmosfera. I vigili urbani di Avellino, tra i primi in Italia, hanno adottato la nuova tecnologia per combattere le fonti inquinanti. Da oggi l'avvio del regolare servizio di controllo dall'alto.IL VIDEO