Due auto a fuoco a Volturara Irpina. Sono in corso indagini per l’incendio che, all’alba di oggi, ha interessato le due autovetture parcheggiate in via Cupa. Le fiamme hanno completamente distrutto una Fiat Punto e si sono propagate ad un’Alfa 147 parcheggiata nelle vicinanze. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Solofra ed i vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino, che hanno provveduto rispettivamente ad acquisire elementi utili per le indagini e a spegnere le fiamme. Non si esclude la matrice dolosa.

