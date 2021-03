Due decessi per Covid al Moscati: morti un 76enne e un 67enne

Due decessi a causa del Coronavirus all’azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino. È morto nella terapia intensiva del Covid Hospital un paziente di 76 anni del capoluogo irpino. Era ricoverato dal 25 febbraio e trasferito in terapia intensiva il 15 marzo. Sempre nella terapia intensiva del Covid Hospital è spirato un paziente di 67 anni di San Paolo Belsito, ricoverato dal 6 marzo e trasferito in terapia intensiva il 15 marzo. Nelle aree Covid dell’Azienda ospedaliera Moscati risultano ricoverati 87 pazienti: 10 in terapia intensiva, 35 nelle aree verde e gialla del Covid Hospital, 11 nell’Unità operativa di Medicina d’Urgenza, 12 nell’Unità operativa di Malattie Infettive, 5 nell’Unità operativa di Geriatria e 14 nel plesso ospedaliero di Solofra.

