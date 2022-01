Avellino, due tragedie della solitudine: trovate morte 67enne e una 89enne

Due tragedie della solitudine in poche ore in Irpinia. Questo pomeriggio, intorno alle 14, i vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino sono intervenuti in via Salvatore Aurigemma, nel capoluogo irpino, per il soccorso ad una donna di 67anni che non rispondeva a parenti e vicini. La squadra intervenuta con l'ausilio dell'autoscala è salita al terzo piano dell'edificio.

Una volta dentro i caschi rossi hanno rinvenuto il corpo privo di vita della signora. In mattina, invece, analoga situazione in via Rubilli a Pietrastornina. Una donna di 89 anni che abitava da sola è stata trovata morta nel suo appartamento.