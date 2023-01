Una macchina del tempo speciale per chi era bambino negli ottanta un'occasione per scoprire un film che fece epoca anche per i giovanissimi di oggi.

L'associazione Ebbridilibri interseca le sue attività con quelle dello Zia Lidia Social Club con una rassegna di 6 proiezioni, per altrettanti mercoledì, presso il Cinema Partenio di Avellino. Si parte oggi con I Goonies (ore 19, ingresso in sala dalle ore 18.45, i posti non sono numerati), il fantasy del 1985 di Richard Donner ricavato da un soggetto di Steven Spielberg. Il film ha incassato 124 milioni di dollari in tutto il mondo con un budget di 19 milioni di dollari e da allora è diventato un film di culto per le generazioni degli anni ottanta, che ricordano la pellicola come una di quelle essenziali del periodo. «Zia Lidia Social Club ed Ebbridilibri Associazione Promozione Sociale sono unite da un unico obiettivo, portare in sala i film più belli per bambini e ragazzi e avventurarsi in un percorso di interpretazione e consapevolezza del linguaggio cinematografico, come nella tradizione dello Zia Lidia Social Club che propone sempre approfondimenti dei film», fanno sapere da Ebbridilibri. «La presenza di Lorenzo Crescitelli che introdurrà i film e susciterà domande, la visione del film, acquisterà un valore aggiunto che punta a indurre i giovani spettatori a una ricezione più attiva e consapevole: conoscere la grammatica delle immagini e quindi educare alla corretta interpretazione del film».

È lo stesso giovanissimo curatore della rassegna a spiegare i filoni abbracciati: «Partiamo con la spensieratezza e la magia di un film come I Goonies. Sullo stesso binario anche la quinta proiezione del 22 marzo con Moonrise Kingdom. Il tema della guerra sarà protagonista di Matinée (il 22 febbraio) e War Games (il 29 marzo). Un futuro, tra il realistico ed il distopico con gli effetti dell'inquinamento e della sovrappopolazione, sarà al centro di Ready Player One (8 febbraio). Ci occuperemo poi dei new media con The Social dilemma (il 15 marzo). Per tutti gli spettacoli contributo d'ingresso di 5 euro. Previsto un biglietto omaggio per i soci dello Zia Lidia e di Ebbridilibri per War Games del 29 marzo».



Il re della pop art Americana resta il protagonista assoluto in città. Presso l'ex Eliseo continua fino al 4 febbraio Andy Warhol: an American Artist. E' possibile osservare, attraverso le sue opere, l'evoluzione degli Stati Uniti ripercorrendo le grandi serie tematiche che hanno caratterizzato la sua produzione.



Continua presso l'ex Carcere Borbonico di Avellino 60 anni di un'icona nerissima la mostra con cui Comicon, Provincia di Avellino e Museo Irpino, in collaborazione con Astorina, celebrano uno dei personaggi più importanti del mondo del fumetto Italiano: Diabolik. Il percorso espositivo (visitabile fino al 4 febbraio) è costituito da tre grandi sezioni con circa 60 tavole originali e altrettante riproduzioni digitali, e diversi contenuti multimediali e scenografici.



Continua fino a domani la mostra Ai confini della creatività con le opere di Gino De Vita, eclettico artista dadaista. La mostra è organizzata con il patrocinio dell'Ordine dei Giornalisti Campania, le associazioni Alla Foce del Sebeto e Salotto Dadaista.