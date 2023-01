Una polmonite silente non gli ha dato scampo. Pochissimi giorni dopo il ricovero presso l'ospedale di comunità di Bisaccia si è spento all'età di ottantadue anni Edmondo Pugliese, già sindaco di Mirabella Eclano per quasi un ventennio, docente di Storia e Filosofia e autore di saggi e testi teatrali. Il suo nome è legato alla fase più delicata della ricostruzione e della rinascita di Mirabella Eclano dopo il sisma dell'80 e all'urbanizzazione delle contrade attorno al centro abitato. Grazie al suo impegno amministrativo, svincolato da condizionamenti politici, anche le periferie e le vaste campagne eclanesi furono dotate dei servizi essenziali: dalla viabilità alla rete fognaria alla pubblica illuminazione.

Frigentino fino al midollo ma da anni trapiantato nella maggiore cittadina del Medio Calore Edmondo Pugliese è stato un amministratore appassionato, innamorato della comunità eclanese che oggi, alle 15.30, gli darà l'ultimo saluto. Sulle bacheche dei social grondano ricordi commuoventi del professore per eccellenza che ha formato generazioni di liceali. L'attuale sindaco eclanese, Giancarlo Ruggiero, è stato a lungo suo fedelissimo braccio destro. «È stato il mio maestro politico - ricorda Ruggiero trattenendo a fatica le lacrime - Con lui, e avevo appena venti anni, ho iniziato la mia lunga esperienza amministrativa. Trent'anni fa sono stato nominato assessore da Pugliese: credeva nei giovani. I suoi consigli sono stati sempre preziosi». È riduttivo definirlo storico sindaco perché in realtà Edmondo Pugliese ha fatto la storia recente di Mirabella Eclano con la sua determinazione. Uomo di grande cultura e di formazione classica si è speso come pochi, ai tempi dell'impegno amministrativo, in favore degli ultimi degli emarginati. Ha difeso senza riserve la tirata dell'obelisco di paglia dagli attacchi degli animalisti. Ha scritto libri per raccontare la storia locale, le tradizioni. Il suo cuore era diviso tra Mirabella e Frigento, la città dove sono le sue radici.

ba. ci.