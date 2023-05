Rielaborazione analitica degli archetipi sedimentati nell’uomo, eleganza e originalità nelle ceramiche raku, ripensate ed attualizzate dalla tradizione antica giapponese, poetica dell’ispirazione creativa, nella mostra di Edoardo Iaccheo La Contemporaneità tra Storia e Innovazione. Nell’ex Carcere Borbonico (ingresso Museo Irpino) un viaggio emozionale nei meandri della fantasia, delle pulsioni inconsce, attraverso un itinerario che ridefinisce i canoni estetici della rappresentazione pittorica. Artista di fama internazionale, organizzatore di seminari sull’arte contemporanea in tutto il mondo, Edoardo Iaccheo ha una cifra stilistica inconfondibile, che combina il genere concettuale con l’analisi delle pulsioni psicologiche afferenti alla condizione esistenziale contemporanea. Importante la sua attività di interscambio culturale con la Grecia e la Lituania, per creare nella nostra Irpinia un polo artistico che intercetti e promuova le avanguardie del post-contemporaneo, con il confronto tra diversi modi di intendere e di esprimersi con l’arte.

La sua rappresentazione artistica si colloca tra classicità e contemporaneità, richiamando l’interpretazione figurativa dell’immagine sulla tela arricchita da tracce riconducibili al simbolismo tipico dell’astrattismo pittorico. La sua spiccata personalità artistica, unita alla versatilità delle tecniche, gli ha consentito di esporre anche in Paesi dalla forte impronta culturale derivante dalle antiche civiltà, come il Messico, il Perù, influenzati dal retaggio delle tradizioni degli Inca e degli Aztechi. Nelle sue tele, Edoardo Iaccheo, indaga l’animo umano, con l’apposizione di geometrie di chiara interpretazione introspettiva.

In “Notturno”, dei volti anonimi osservano una sfera, che può essere un cerchio, una luna, su uno sfondo scuro dove si inseriscono fasci di luce, ad indicare una circolarità dell’esistenza, oppure del pensiero, che trae origine da un impulso cerebrale e termina con la elaborazione razionale. Un’opera intensa, che richiama la poetica del celebre “Notturno” di Chopin, un’armonia che interroga l’anima sul significato della vita e della bellezza. La stessa sperimentazione estetica avviene nella carriera artistica di Edoardo Iaccheo, che celebra l’esistenza nell’esplosione dell’energia interiore derivante dall’osservazione della natura e del Creato. I temi centrali della contemporaneità vengono analizzati attraverso la fluttuazione emotiva, che assegna alla sensibilità di ognuno il valore riconducibile alla categoria del Bene e del Male. L’itinerario espositivo può essere letto in chiave psicanalitica, seguendo varie scuole, da Freud a Jung, da Fromm ad Adler. L’artista, nell’essenzialità di alcune opere, come “La Notte”, assegna a pochi oggetti rappresentati un valore evocativo, in grado di risvegliare il ricordo di un’esperienza o di un vissuto. Per questa particolarità, Edoardo Iaccheo è molto apprezzato all’estero, dove i canoni estetici di sperimentazione estemporanea hanno una celebrazione con l’Espressionismo Contemporaneo, o il Neo Romanticismo tedesco. La poetica dell’artista si sofferma anche sulla solitudine, con un’immagine maschile scura, indistinta, rivolta ad una cavità dove si intravede la luce. Anche in questo caso, l’indagine introspettiva lascia emergere l’isolamento del singolo nel processo di omologazione della società di massa.