Eletto il sindaco di Ospedaletto d'Alpinolo, è Luigi Marciano candidato per la lista “Ospedaletto nell'anima”, che ha vinto con 703 voti con il 52,78% di preferenze.

Tina Santoro con la lista “Ospedaletto d'Alpinolo futura” ha ottenuto 467 voti ossia il 35,06 per cento delle preferenze, mentre per Clemente Guerra, candidato sindaco della lista “Ex novo”, 162 voti con il 12,16 per cento delle preferenze.