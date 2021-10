Elezioni a San Nazzaro, Manganiello confermato sindaco

A San Nazzaro, per il terzo mandato consecutivo, Giovanni Tommaso Manganiello riconfermato sindaco. Non nasconde la soddisfazione per questo ulteriore quinquennio alla guida di San Nazzaro. E questo, comunque, al di là del leggero calo nell'affluenza alle urne rispetto alla passata tornata elettorale. «Innanzitutto siamo soddisfatti della partecipazione al voto che è più del 70%. Abbiamo registrato, infatti, 524 votanti rispetto a cinque anni fa, quando si recarono al voto 630 persone. Con 100 persone in meno siamo nella norma. Al momento, si percepisce un voto di protesta, però è minimo, intorno alle 30 schede tra nulle e bianche. E poi, sono soddisfatto perché pare, anche nella logica delle preferenze, che il quadro sia abbastanza chiaro e che sia stato raggiunto l’obiettivo prefissato». Questi i primi commenti di Manganiello.

L’obiettivo di cui parla il sindaco è quello della unità di vedute e di progettualità per la piccola comunità. Lo aveva detto nei comizi di apertura e chiusura, tenuti congiuntamente alla lista “Insieme per San Nazzaro” e al candidato sindaco Antonello Sateriale, composta da persone che avevano già condiviso la passata esperienza amministrativa.