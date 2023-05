Elezioni, tonfo dell'affluenza: -8% rispetto all'ultimo test

Nei 17 Comuni al voto nella provincia di Avellino si registra l'ennesimo tonfo dell'affluenza. Alle 23 ha votato appena il 46% degli aventi diritto, l'ultima volta fu il 54%. Un calo di quasi 8 punti percentuali che conferma il triste trend dei cittadini di non esercitare il proprio diritto/dovere di recarsi alle urne, neppure per eleggere il sindaco del proprio Comune.



Dato in controtendenza a Volturara Irpina dove ha votato il 39% degli aventi diritto rispetto al 36% di 5 anni fa, ma è l'unico posto dove si registra un incremento.



Risultano praticamente già eletti i candidati a sindaco dove era presente un'unica lista in campo. In tutti i sei comuni dove c'era un unico candidato in campo è stato superato il quorum del 40%, bisognerà ora solo verificare che almeno la metà dei voti espressi sia valido per ratificare quella che sembra ormai una formalità.



Le urne resteranno aperte anche oggi fino alle 15.

Grande attesa soprattutto a Nusco dove i cittadini aspettano di conoscere il successore dell'ex premier Ciriaco De Mita, morto un anno fa indossando la fascia tricolore del paese dell'Alta Irpinia.