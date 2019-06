CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 9 Giugno 2019, 08:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Avellino è l'unico capoluogo di provincia in Campania chiamato a misurarsi col ballottaggio amministrativo. Oggi, dalle 7 alle 23, gli elettori sceglieranno tra due candidati sindaco di centrosinistra, Luca Cipriano e Gianluca Festa, reduci da una campagna elettorale lunga e velenosa, corredata da attacchi continui, frontali e non, tra i due contendenti e i loro sostenitori, che in parallelo si giocano la gestione del Pd locale e, soprattutto, delle candidature alle regionali dell'anno prossimo.