Elezioni, ricompaiono i santini di De Mita

Nostalgia canaglia. Un po' per facezia, un po' sul serio torna Ciriaco De Mita nella campagna elettorale avellinese.

Sono tornati a circolare in città i vecchi santini del leader scomparso alcuni anni fa. In pieno centro sui parabrezza delle auto in sosta sono apparsi reperti di una datata campagna elettorale con la foto in bianco e nero di un giovane Ciriaco.

Omaggio nostalgico ai gloriosi tempi in cui la politica irpina dettava legge, critica ironica ai tempi odierni fatti di una politica scarna di contenuti e con protagonisti modesti.