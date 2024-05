Grave lutto per Antonio Gengaro. Nel pomeriggio di ieri il padre Tommaso si è spento dopo una breve malattia. Ottantatré anni, avvocato e funzionario regionale, era a capo di alcune attività commerciali di famiglia del centro storico, Tommaso Gengaro era ricoverato da qualche giorno all'ospedale "Moscati" dove in mattinata aveva subito un intervento cardiaco andato bene. A lui il figlio, nel discorso di apertura della campagna elettorale al "Viva Hotel", aveva dedicato la candidatura a sindaco, facendo riferimento al difficile momento che stava vivendo.

APPROFONDIMENTI Avellino, Pronto soccorso arrivano i rinforzi: assunti sei medici Concorsi, il Tribunale di Avellino: «Festa ha mentito ai pm» Avellino, droga e furti, verificati oltre cento veicoli: denunce e sanzioni

Tutte le manifestazioni del centro sinistra sono state annullate, sia l'incontro con la segretaria Pd, Elly Schlein, che con Gengaro avrebbe discusso di europee e amministrative a Corso Vittorio Emanuele nel pomeriggio, sia il confronto previsto in mattinata al comitato elettorale di Piazza Libertà su "Ambiente e salute". Numerosi i messaggi di cordoglio da parte di tutto il mondo politico.

Particolare vicinanza espressa dalle forze politiche e dalle associazioni che compongono la coalizione di centrosinistra che annunciano la sospensione delle iniziative odierne: «Ci stringiamo al candidato sindaco Antonio Gengaro e con lui condividiamo il dolore per la perdita del carissimo padre Tommaso». Gengaro è stato raggiunto dalla notizia nel tardo pomeriggio di ieri mentre si trovava lungo le sponde del Fenestrelle per discutere del futuro parco intercomunale. Prima di ricevere la telefonata dall'ospedale aveva avuto giusto il tempo di rilasciare poche battute ai cronisti: «Lavoreremo per rendere inedificabile tutta l'area del Fenestrelle. I diritti edificatori acquisiti dai proprietari si realizzeranno nelle zone di concentrazione, non toglieremo nulla a nessuno ma preserveremo il polmone verde. Da questo corridoio ecologico passa il futuro della nostra realtà. Abbiamo da sempre immaginato, sin dal Puc Gregotti Cagnardi che lo cristallizzò, un parco agricolo, naturale, con attraversamenti pedonali e ciclabili all'interno del quale innestare attività da sviluppare fino ai monti Picentini».

Un progetto quello del parco urbano del Fenestrelle, che proprio ieri ha ricevuto il riconoscimento di interesse regionale dalla giunta De Luca, a cui hanno lavorato molto anche i Cinque stelle. Per il consigliere regionale, Vincenzo Ciampi, «l'assessore Bonavitacola, anche in risposta alla mia interrogazione, aveva evidenziato problemi di natura tecnica ma non aveva mai messo in discussione la bontà di un progetto che viene da lontano, ce ne siamo occupati anche noi durante la nostra amministrazione comunale. La tutela dell'ambiente e una cultura ambientalista non estremista sono fondamentali ad Avellino». Soddisfatto anche il capolista del Movimento cinque stelle, Ferdinando Picariello: «Bisogna regimentare le acque, immaginare aree attrezzate, percorsi ciclopedonali perché il parco del Fenestrelle è un vero e proprio corridoio ecologico che va dal Partenio ai Picentini». Per Annamaria Pascale, candidata nella lista "Per Gengaro sindaco": «l'impegno della futura amministrazione dovrà essere massimo per la risorsa idrica, compresi tutti i corsi d'acqua cittadini da monitorare e mettere in sicurezza, e per il verde in generale. L'Avellino che vogliamo sarà la città dei parchi».

Presente all'iniziativa anche il deputato del M5s, Michele Gubitosa che ha commentato così l'altra notizia di giornata, le motivazioni con cui il Riesame ha confermato la misura cautelare per l'ex sindaco Festa: «Quello che fa più rabbia è leggere di concorsi truccati a danno di chi aveva studiato e si era preparato con la speranza di superarlo, ma ha partecipato ad una truffa senza saperlo».