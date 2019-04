CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 27 Aprile 2019, 07:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Tu quoque Brute, fili mi». Oddio, proprio figlio non è, ma politicamente Maurizio Petracca rispetto a Ciriaco De Mita ci va vicino. O meglio, ci andava, perché quello messo in scena nelle ultime ore ad Avellino è un vero e proprio parricidio elettorale. Lui, Petracca, architetto, consigliere regionale eletto con la compagine centrista (un tempo Udc, ora Popolari) grazie al celebre patto di Marano tra De Mita e il governatore De Luca, ieri ha consegnato nel capoluogo irpino la lista «Laboratorio Avellino», che sosterrà insieme al Pd la candidatura a sindaco del presidente del conservatorio «Cimarosa» Luca Cipriano, già in campo l'anno scorso in solitaria e in antitesi al centrosinistra (al ballottaggio sostenne il 5 Stelle Vincenzo Ciampi, poi eletto sindaco e sfiduciato a novembre), ma oggi tornato in sintonia con i dem, tanto da essere indicato per il ruolo apicale direttamente dai vertici provinciali del partito e contro lo scetticismo della segreteria regionale.