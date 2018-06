Domenica 24 Giugno 2018, 23:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A meno di un'ora dall'inizio dello scrutinio del ballottaggio per eleggere il nuovo sindaco di Avellino, è in vantaggio Vincenzo Ciampi, candidato del M5S, sul candidato del centrosinistra, Nello Pizza.Nelle prime 21 sezioni su 72, Ciampi si attesta sul 61,1% mentre Pizza raccoglie il 38,9% dei voti. Il dato sull'affluenza alle urne è stato del 50,3%, rispetto al 71,2 del primo turno nel quale il candidato del centrosinistra aveva ottenuto il 42,9% dei voti rispetto al 20,2% sul quale si era fermato il candidato pentastellato.In caso di vittoria di Ciampi si aprirebbe una delicata fase che riguarda la governabilità dell'ente. Nel primo turno, le liste collegate alla candidatura di Pizza hanno ottenuto oltre il 53% dei voti, conquistando la maggioranza in consiglio comunale con 18 seggi. In caso di vittoria di Ciampi, con il quale si sono apparentati ufficiosamente due liste civiche e il candidato del centrodestra usciti al primo turno, gli equilibri consegneranno alle opposizioni due seggi in più ma non la maggioranza in consiglio comunale.Notte di festa a Torre del Greco per Giovanni Palomba, nuovo sindaco del comune vesuviano: insieme alla sua Carovana del Buongoverno, con sei liste civiche al suo seguito, Palomba ha battuto lo sfidante Luigi Mele (Forza Italia), candidato dei partiti di centrodestra, confermando il verdetto elettorale emerso già durante il primo turno del 10 giugno.Fuochi d’artificio anche nella villa comunale di Castellammare di Stabia per festeggiare la rivincita di Gaetano Cimmino: dopo il ballottaggio perso nel 2016 contro Pannullo, Cimmino stacca Andrea Di Martino di mille voti: «Ringrazio la mia famiglia, tutti quelli che sono stati al mio fianco e tutti gli stabiesi. È stato un viaggio entusiasmante che ci riempie di orgoglio ma anche di responsabilità», le sue prime parole da sindaco.