Angelo Antonio D'Agostino non è un impresentabile e a confermarlo, adesso, è proprio quella Commissione parlamentare Antimafia che nei giorni scorsi lo aveva inserito in questo poco edificante elenco. Nella sostanza c'è stato un errore da parte dell'organismo parlamentare che, malgrado una veloce risoluzione, ha creato non pochi problemi al sindaco di Montefalcione. Quest'ultimo, infatti, è impegnato nella campagna per le europee, candidato nella lista Forza Italia - Noi Moderati - Ppe nella circoscrizione Meridionale, ed ha dovuto tenere incontri elettorali portandosi dietro la pesante etichetta.



«Vedere il mio nome accostato al termine mafia mi ha fatto letteralmente tremare i polsi afferma D'Agostino -. Un danno d'immagine incalcolabile sia per me che per le mie aziende. Ho vissuto giorni di grande tensione aggiunge - perché mi sono ritrovato, senza alcun motivo, nell'elenco della Commissione e proprio per questo ho chiesto ai miei legali di inoltrare immediatamente tutta la documentazione del caso e chiarire ogni equivoco». Tale documentazione, infatti, ha portato i rappresentanti della Commissione ad operare nuovi accertamenti coinvolgendo la Procura di Roma. Al termine della verifica, fanno sapere, «si è provveduto alla immediata cancellazione del nominativo di Angelo Antonio D'Agostino dall'elenco dei candidati che risultano non in regola con il codice di autoregolamentazione della Commissione medesima».

Nel dettaglio, spiegano, «la Procura di Roma ha inviato una nota integrativa e correttiva in cui specifica che per quel che concerne il reato di Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio è intervenuta la sentenza emessa dal Tribunale penale di Roma che dichiara non doversi procedere perché estinto per prescrizione». Quanto, invece, al reato di riciclaggio attribuito a D'Agostino nel certificato dei carichi pendenti, «si tratta ammette la Commissione - verosimilmente di una errata iscrizione al Registro Sicp (da cui viene estratto il certificato dei carichi pendenti) effettuato al momento dell'iscrizione degli indagati e dei capi di imputazione (svariate decine), di cui allo stato è impossibile verificare l'origine in considerazione della ristrettezza dei tempi e della risalenza del procedimento penale all'anno 2012». Insomma, un caso assolutamente inesistente che però ha alimentato per diversi giorni il dibattito e la polemica politica sia sul piano locale che nazionale mettendo sotto i riflettori l'ex deputato irpino.



Su quanto accaduto è netto il giudizio del leader di Primavera Meridionale, Sabino Morano, che sottolinea: «Lasciando a parte le non poche perplessità rispetto ad una pratica che in tutta sincerità appare indegna di un paese civile, è senza dubbio gravissimo che un organo parlamentare quale la Commissione Antimafia compia errori grossolani nell'accingersi a tale ufficio». Per Morano, il risultato di tale errore è stato «una gogna totalmente gratuita ed immotivata che non pochi danni ha creato all'immagine di un candidato in corsa per le elezioni europee». Per questo parla di «episodio allucinante che dovrebbe far riflettere su quanto in questo Paese certo giustizialismo di maniera sia riuscito a condizionare le istituzioni ed alterare la vita democratica». In molti, in verità, si interrogano da tempo sull'opportunità di distribuire patenti di impresentabilità a poche ore dall'apertura delle urne.

D'altro canto, l'indicazione della Commissione Antimafia non incide in alcun modo sui candidati che possono tranquillamente rimanere in campo. Tante le polemiche esplose su questo fronte negli anni, come quella che coinvolse il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e l'allora presidente della Commissione, Rosy Bindi, a pochi giorni dal voto per le regionali del 2016.