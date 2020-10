Ariano Irpino, Franza sindaco bis con l'appoggio di Pd e 5Stelle

Enrico Franza torna a sedersi sulla poltrona di primo cittadino di Ariano Irpino (Avellino). Nel comune che più a lungo in Campania è stato sottoposto a «zona rossa» durante i mesi del lockdown, oltre un mese, il ballottaggio è stato vinto dal candidato socialista sostenuto sia dal Partito democratico che dal Movimento 5 Stelle: per lui il 65,91% delle preferenze, contro il 34,09% di Marco La Carità. Per Franza si tratta della seconda vittoria alle amministrative dopo quella del 2019 quando però si trovò ad essere un «sindaco di minoranza», in quanto al primo turno la maggioranza dei seggi in Consiglio comunale era andata alla coalizione avversaria. La situazione di «anatra zoppa» ha portato a una rapida fine dell'amministrazione e al commissariamento, concluso oggi con la nuova vittoria di Franza e con un'altra affermazione dell'asse M5S-Pd alle amministrative in Campania, dopo i successi di Caivano, Pomigliano d'Arco e Giugliano in provincia di Napoli.

